ЗСУ звільнили два кілометри на Бахмутському напрямку

Збройні сили України протягом 24 вересня звільнили ще 2 км на Бахмутському напрямку. Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.



«Противник 511 разів обстрілював позиції українських військ на Бахмутському напрямку. Зокрема, 5 разів використовував авіацію, відбулося 11 бойових зіткнень. Нашим захисникам вдалося ліквідувати 10 окупантів. У смузі відповідальності Східного угрупування військ вдалося зірвати 295 завдань противника. Це і використання БПЛа та інших пов'язаних із радіосигналами. Та вдалось звільнити загалом в зоні східного угрупування військ ще 2 кілометри нашої землі», — зазначив він.



За його словами, ще 3 кілометри залишається до траси Бахмут-Горлівка. Так, артилерія, міномети, БПЛа наносять вогневе ураження по транспорту, яке пересувається цієї трасою.



«Ця дорога вже не може бути повністю безпечною, так, як це було раніше, для окупантів. Тому їм доводиться використовувати інші маршрути для вивезення та підвезення особового складу, бк, постачання різного в населений пункт Бахмут, та підсилення угруповання на цьому напрямку. Тому зараз йдуть важкі бої», — наголосив Євлаш.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час дискусії з представниками американських ЗМІ у Вашингтоні пообіцяв звільнити місто Бахмут та два інші ключові українські міста від російської окупації.