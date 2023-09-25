В сети появилось видео испытания подводного дрона «Маричка»

По замыслу разработчиков, украинская беспилотная субмарина длиной шесть метров сможет вместить много взрывчатки и доставить ее на расстояние до 1000 км.



Важной составляющей «Марички» будет ее способность противостоять системам РЭБ оккупантов, а главными целями использования подводного дрона, станут подрывы боевых кораблей Черноморского флота РФ, уничтожение береговых укреплений и опор мостов.



Также беспилотная подлодка сможет вести разведку. Ранее экспериментальный морской дрон Службы безопасности Украины «Морський малюк» подбил российский ракетный корабль «Самум».