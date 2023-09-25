У мережі з'явилося відео випробування підводного дрону «Марічка»

За задумом розробників, українська безпілотна субмарина завдовжки шість метрів зможе вмістити багато вибухівки та доставити її на відстань до 1000 км.



Важливою складовою «Марічки» буде її здатність протистояти системам РЕБ окупантів, а головними цілями використання підводного дрону стануть підриви бойових кораблів Чорноморського флоту РФ, знищення берегових укріплень та опор мостів.



Також безпілотний підводний човен зможе вести розвідку. Раніше експериментальний морський дрон Служби безпеки України Морський малюк підбив російський ракетний корабель Самум.