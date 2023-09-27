Есть продвижение вперед на Донецком направлении — Зеленский

Зеленский заявил о продвижении на Донецком направлении. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 сентября, провел ежедневное селекторное совещание. По его словам, украинские военные продвигаются на Донецком направлении. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.



«Получил отчеты о ситуации на фронте, поставки техники и боеприпасов, данных разведок. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются», — написал он.



Также Зеленский получил отчет о ситуации на Херсонщине. Он отметил, что оккупанты продолжают терроризировать территории, к которым могут дотянуться.



«Двадцать шесть корректируемых авиационных бомб (КАБов) за последние сутки. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор», — резюмировал глава государства.



Напомним, украинские военнослужащие за сутки, 25 сентября, успешно отбили девять атак россиян в районе Марьинки Донецкой области.