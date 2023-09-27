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Є просування вперед на Донецькому напрямку — Зеленський

27 вересня 2023, 12:46

Є просування вперед на Донецькому напрямку — Зеленський

Зеленський заявив про поступ на Донецькому напрямку. Фото: Офіс президента Зеленський заявив про поступ на Донецькому напрямку. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 вересня, провів щоденну селекторну нараду. За його словами, українські військові просуваються на Донецькому напрямку. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

«Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються», — написав він.

Також Зеленський отримав звіт щодо ситуації на Херсонщині. Він зазначив, що окупанти продовжують тероризувати території, до яких можуть дотягнутися.

«Двадцять шість КАБів за останню добу. Наслідки ліквідовують, людям надають допомогу. Доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор», — резюмував глава держави.

Нагадаємо, українські військовослужбовці за добу, 25 вересня, успішно відбили дев'ять атак росіян у районі Мар'їнки Донецької області.

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