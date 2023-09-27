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Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила об уходе из России

27 сентября 2023, 12:39

Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила об уходе из России

Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX и в отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

Про выход с рынка РФ было сказано в блоге на сайте компании. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года.

«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — сказал Ной Перлман, директор по соблюдению нормативных требований.

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В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России. Несмотря на то, что финансовые подробности сделки остаются конфиденциальными, следует отметить, что в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России. 

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