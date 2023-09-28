Усього 32 міжнародні бренди повністю закрили свій бізнес у РФ — Геращенко

Народна депутатка від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко заявила, що за минулі півтора року зі 140 міжнародних брендів, які змінили статус роботи на російському ринку, лише 32 повністю закрили свій бізнес. Про це вона написала у своєму телеграмі.

Компанії, які працюють та залишили ринок РФ. Фото: telegram

«Близько 52 відновили роботу після продажу/передачі бізнесу російському менеджменту, водночас 55 брендів досі перебувають у стані «тимчасового припинення діяльності», — пояснює народна обраниця.



Нагадаємо, Binance уклала угоду про продаж всього свого російського бізнесу компанії CommEX. Раніше стало відомо, що HEINEKEN оголошує про завершення угоди щодо продажу своїх активів у Росії групі компаній Arnest.



А вже, 18 вересня 2023 року, найбільший виробник паперу компанія International Paper оголосила про те, що завершила продаж частки власності у спільному підприємстві Ilim та пішла з Росії.