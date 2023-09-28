Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Усього 32 міжнародні бренди повністю закрили свій бізнес у РФ — Геращенко

28 вересня 2023, 13:25

Усього 32 міжнародні бренди повністю закрили свій бізнес у РФ — Геращенко

Народна депутатка від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко заявила, що за минулі півтора року зі 140 міжнародних брендів, які змінили статус роботи на російському ринку, лише 32 повністю закрили свій бізнес. Про це вона написала у своєму телеграмі.

Компанії, які працюють та залишили ринок РФ. Фото: telegram

«Близько 52 відновили роботу після продажу/передачі бізнесу російському менеджменту, водночас 55 брендів досі перебувають у стані «тимчасового припинення діяльності», — пояснює народна обраниця.

Нагадаємо, Binance уклала угоду про продаж всього свого російського бізнесу компанії CommEX. Раніше стало відомо, що HEINEKEN оголошує про завершення угоди щодо продажу своїх активів у Росії групі компаній Arnest.

А вже, 18 вересня 2023 року, найбільший виробник паперу компанія International Paper оголосила про те, що завершила продаж частки власності у спільному підприємстві Ilim та пішла з Росії.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Росія Україна-ЄС
Інше
Санкції Бізнес Інвестиції

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:19
«ДНР»: У Донецьку через вибух снаряда постраждав чоловік
22:57
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 27 вересня
21:00
У «ЛНР» заявили, що у Кремінній від обстрілу постраждали троє людей
19:36
З'явилося нове відео з командувачем Чорноморського флоту РФ
16:56
В Україні заочно судитимуть трьох екс-педагогів захопленого Маріуполя
16:53
У Криму двох громадян України засудили до 15 та 16 років за «шпигунство»
15:16
Росіяни будують залізничну колію, яка за їх планом зʼєднає захоплені РФ Маріуполь, Волноваху та Донецьк
13:13
Школи в окупації діють як центри пропаганди РФ, де дітям промивають мізки — ЦНС
12:57
«ДНР»: внаслідок атаки на Донецьк один чоловік загинув, ще двоє цивільних дістали поранення
12:46
Є просування вперед на Донецькому напрямку — Зеленський
12:03
У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
11:59
На Донеччині внаслідок агресії РФ зруйновано понад 300 спортивних об'єктів
10:30
«ДНР»: в окупованому Донецьку снаряд пробив дах житлового будинку — під завалами люди
09:20
РФ будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком: чим це небезпечно
09:09
Війська РФ з авіації вдарили по Надії та Новоєгорівці Луганської області
22:58
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 вересня
21:46
Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
20:30
Обстріл Костянтинівки: відомо, з якої зброї РФ здійснила атаку на місто
20:03
В окупованому Маріуполі напали на російського політика
17:20
У Міносвіти розповіли, як вступатимуть абітурієнти з окупованих територій у 2024 році
усі новини
14:20
У ЗСУ показали, як атакують артилерією живу силу та техніку ЗС РФ поблизу Бахмута
14:19
«ДНР»: У Донецьку через вибух снаряда постраждав чоловік
14:02
Армія РФ масовано обстрілює Авдіївку, наслідки прильотів видно з Донецька
13:54
Генсек НАТО прибув до столиці України без попередження
13:37
Мінреінтеграції: за понад рік евакуації з Донеччини виїхала понад 91 тисяча людей
13:31
Російські війська завдали удару по Костянтинівці, жителі повідомляють про приліт у приватний сектор
13:25
Усього 32 міжнародні бренди повністю закрили свій бізнес у РФ — Геращенко
12:48
Під час обстрілу росіянами Антонівки поранено трьох людей
12:39
До Києва прибув голова Міноборони Франції
12:02
У Донецькій області через обстріл пошкоджено дві повітряні лінії електропередачі
11:51
ЗС РФ за добу зруйнували 50 цивільних обʼєктів Донецької області, обстріляно 13 міст та сіл
11:36
Гірники шахти «Алмазна» влаштували протест: їм виплачено лише 25% за серпень
11:11
22 одиниці техніки ЗС РФ було знищено ЗСУ за добу на Луганській ділянці фронту
11:03
Мешканка Костянтинівки допомагала окупантам з коригуванням ударів під Бахмутом
10:45
До Білгородської області зайшли диверсанти
10:24
На Таврійському напрямку за минулу добу ЗС РФ втратили 171 військовослужбовця
10:11
Вночі ЗС РФ атакували «Шахедами» Кіровоградську область, є влучення
09:56
Українські аграрії на деокупованих територіях отримають 800 мільйонів гривень
09:39
Армія РФ вночі вдарила авіаційною бомбою по правобережній частині Костянтинівки
09:13
Фінальний звіт у «Справі про геноцид» буде представлений у березні 2024 року
усі новини
ВІДЕО
Віктор Соколов. Кадр з Відео У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
27 вересня, 12:03
Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
26 вересня, 21:46
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
25 вересня, 10:59
«Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ► «Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ►
23 вересня, 18:50
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ► «ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
22 вересня, 21:45
Штаб Чорноморського флоту РФ після ракетної атаки Фото: соцмережі З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
22 вересня, 20:52

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама