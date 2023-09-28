В Польше завершили расследование падения ракеты в Пшеводуве: чья ракета упала прошлой осенью?

В прошлом году во время массированного удара по Украине упала ракета в Пшеводуве. Министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что экспертиза, проведенная в рамках расследования падения ракеты, указывает на то, что ракета была украинской. Об этом сообщает РАР в четверг, 28 сентября.



«Расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к заключению, которое категорически указывает на то, что эта ракета была украинской — еще советского, российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», — отметил генпрокурор Польши, ссылаясь на заключение экспертов.



По его словам, сотрудничества с украинской стороной по этому вопросу «не было уже много месяцев», однако польские прокуроры приезжали в Украину и проводили там следственные действия.



«Даже рискуя собственным здоровьем и жизнью, чтобы помочь украинской стороне задокументировать российские преступления, которые были совершены там. Мы всегда уважали нормы украинского законодательства и учитывали все их ожидания», — подчеркнул Зебро.



Отмечается, несколько дней назад в СМИ появилась информация, что польские правоохранители уже имеют результаты расследования. Так, анонимные источники издания, знакомые с ходом расследования, сообщили, что приземлившаяся в Пшеводуве ракета была зенитной ракетой С300 5-W-55 и была выпущена из территории Украины.



Напомним, 15 ноября во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села в Люблинском районе Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент страны Анджей Дуда предположил, что ракета могла принадлежать украинской ПВО.