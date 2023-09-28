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У Польщі завершили розслідування падіння ракети у Пшеводуві: чия ракета впала минулої осені?

28 вересня 2023, 17:32

У Польщі завершили розслідування падіння ракети у Пшеводуві: чия ракета впала минулої осені?

Минулого року під час масованого удару по Україні впала ракета у Пшеводуві. Міністр юстиції та генпрокурор Польщі Збігнєв Зебро заявив, що експертиза, проведена в рамках розслідування падіння ракети, вказує на те, що ракета була українською. Про це повідомляє РАР у четвер, 28 вересня.

«Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською — ще радянського, російського виробництва. Щодо місця запуску та належності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета», — зазначив генпрокурор Польщі, посилаючись на висновки експертів.

За його словами, співпраці з українською стороною з цього питання «не було вже багато місяців», проте польські прокурори приїжджали до України та проводили там слідчі дії.

«Навіть ризикуючи власним здоров'ям та життям, щоб допомогти українській стороні задокументувати російські злочини, які були скоєні там. Ми завжди поважали норми українського законодавства та враховували всі їхні очікування», — наголосив Зебро.

Зазначається, кілька днів тому у ЗМІ з'явилася інформація, що польські правоохоронці вже мають результати розслідування. Так, анонімні джерела видання, знайомі з перебігом розслідування, повідомили, що ракета, яка приземлилася в Пшеводуві, була зенітною ракетою С300 5-W-55 і була випущена з території України.

Нагадаємо, 15 листопада під час повітряної атаки РФ на цивільну інфраструктуру України на території села у Люблінському районі Польщі впала ракета, внаслідок чого загинуло двоє людей. Президент країни Анджей Дуда припустив, що ракета могла належати українській ППО.

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