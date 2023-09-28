Зеленский с главой Минобороны Франции обсудил усиление ПВО и совместное производство оружия

Зеленский встретился с министром вооруженных сил Франции. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, который приехал в Киев сегодня, 28 сентября. Политики обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и совместное производство вооружения. Об этом сообщили в Офисе президента.



Во время встречи были детально обсуждены дальнейшие шаги по усилению обороноспособности Украины при поддержке Франции, в частности возможности начала совместного производства определенных видов вооружения.



Глава государства отметил эффективность предоставленной Францией военной помощи, в частности зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, самоходных артиллерийских установок Caesar и дальнобойных ракет SCALP-EG.



Особое внимание было уделено усилению украинской ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода.



«Хочу отдельно поблагодарить президента Франции Макрона за то, что все наши договоренности дали мощный результат в виде укрепления украинской армии», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский 27 сентября провел ежедневное селекторное совещание. По его словам, украинские военные продвигаются на Донецком направлении.