Зеленський із головою Міноборони Франції обговорив посилення ППО та спільне виробництво зброї

Зеленський зустрівся із міністром збройних сил Франції. Фото: ВП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, який приїхав до Києва сьогодні, 28 вересня. Політики обговорили посилення протиповітряної оборони України та спільне виробництво озброєння. Про це повідомили в Офісі президента.



Під час зустрічі було детально обговорено подальші кроки щодо посилення обороноздатності України за підтримки Франції, зокрема можливості започаткування спільного виробництва певних видів озброєння.



Глава держави наголосив на ефективності наданої Францією військової допомоги, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, самохідних артилерійських установок Caesar та далекобійних ракет SCALP-EG.



Особлива увага була приділена посиленню української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.



«Хочу окремо подякувати президенту Франції Макрону за те, що всі наші домовленості дали потужний результат у вигляді зміцнення української армії», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 27 вересня провів щоденну селекторну нараду. За його словами, українські військові просуваються Донецьким напрямом.