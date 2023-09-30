Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий для производства оружия

Президент Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий.



«Альянс, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права, защиты безопасности. Я говорю не только об Украине, но и о безопасности наций, любой нации в мире», — сказал он во время открытия Форума оборонных индустрий в пятницу в Киеве.

Украинские власти разработали базовую декларацию как основу Альянса. «К ней могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира, которые разделяют наше намерение — дать реальную защиту от агрессии. Сегодня на старте эта декларация уже 13 известных компаний, готовых вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира», — рассказал Зеленский.



Он добавил, что Украина разрабатывает «специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса, чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал».

Кроме того, в Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности для развития военных производств и поддержки сотрудничества для создания новых военных объектов, и программ, необходимых для обороны.



По словам президента, «ресурсы фонда — это плюс к государственным расходам на сферу обороны. Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи арестованных российских активов».



Зеленский отметил, что Украина «заинтересована в локализации производства техники, необходимой нашей обороне, и каждой из передовых оборонных систем, которые используются нашими воинами и дают сегодня Украине лучшие результаты на фронте». «И именно о таком сотрудничестве в производстве оружия, таком сотрудничестве в производстве техники, в производстве снарядов мы уже договариваемся с нашими партнерами», — добавил он.



«Сейчас на десятилетие вперед определяется, какими будут наиболее мощные оборонно-промышленные комплексы, каковы их приоритеты и что будет стандартом обороны в мире. Именно в Украине это определяется», — подчеркнул Зеленский.