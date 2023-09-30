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Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій для зброї

30 вересня 2023, 14:12

Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій для зброї

Володимир Зеленський оголосив створення Альянсу оборонних індустрій. Фото: пресслужба президента України Володимир Зеленський оголосив створення Альянсу оборонних індустрій. Фото: пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський оголосив створення Альянсу оборонних індустрій.

«Альянс, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права, захисту безпеки. Я говорю не лише про Україну, а й про безпеку націй, будь-яку націю у світі», — сказав він під час відкриття Форуму оборонних індустрій у п'ятницю в Києві.

Українська влада розробила базову декларацію як основу Альянсу. «До неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір дати реальний захист від агресії. Сьогодні, на старті, цю декларацію вже підписали 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу», — розповів Зеленський.

Він додав, що Україна розробляє «спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу, щоби дати всі можливості реалізувати свій потенціал».

Крім того, в Україні буде засновано спеціальний оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку військових виробництв та підтримки співробітництва для створення нових військових об'єктів та програм, необхідних для оборони.

За словами президента, «ресурси фонду — це плюс державні витрати на сферу оборони. Фонд наповнюватиметься за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та за рахунок прибутку від продажу заарештованих російських активів».

Зеленський зазначив, що Україна «зацікавлена в локалізації виробництва техніки, необхідної нашому захисту, та кожної з тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами й дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті». «Саме про таку співпрацю – у виробництві зброї, у виробництві техніки, снарядів – ми вже домовляємося з партнерами», — додав він.

«Зараз на десятиліття вперед визначається, якими будуть найпотужніші оборонно-промислові комплекси, якими є їх пріоритети і що буде стандартом оборони у світі. Саме в Україні це визначається», — наголосив Зеленський.

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