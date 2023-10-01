Нічна атака на Україну: скільки цілей збила українська ППО

Сьогодні, 1 жовтня, російські загарбники вкотре обстріляли Україну ударними безпілотниками типу Shahed. У Повітряних силах ЗС розповіли подробиці нічної атаки.



Зазначається, що дрони летіли з південного, південно-східного та північного напрямів (мис Чауда — Крим, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Курськ — РФ).



«Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136»», — йдеться в повідомленні.



Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 16 «шахедів».



Нагадаємо, 30 вересня обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Попередньо одна людина поранена.