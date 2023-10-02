Зеленский обсудил с премьером Испании оборонное сотрудничество

Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Испании. Фото: ОП

Сегодня, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Об этом сообщили в Офисе президента.



Глава государства поблагодарил испанский народ и правительство за принципиальную политическую и военную поддержку Украины.



«Политики обсудили продолжение оборонного сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении.



Владимир Зеленский также выразил надежду, что председательство Испании в Совете Европейского Союза станет результативным в вопросе начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.



Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, который приехал в Киев сегодня, 28 сентября. Политики обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и совместное производство вооружения.