Зеленський обговорив з прем`єром Іспанії оборонну співпрацю

Зеленський обговорив оборонну співпрацю із прем`єром Іспанії. Фото: ОП

Сьогодні, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Про це повідомили в Офісі президента.



Глава держави подякував іспанському народу та уряду за принципову політичну та військову підтримку України.



«Політики обговорили продовження оборонної співпраці двох країн», — йдеться в повідомленні.



Володимир Зеленський також висловив сподівання, що головування Іспанії у Раді Європейського Союзу стане результативним щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.



Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорнем, який приїхав до Києва сьогодні, 28 вересня. Політики обговорили посилення протиповітряної оборони України та спільне виробництво озброєння.