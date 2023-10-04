Россияне вновь обстреляли жилые дома в Донецкой области

Россия в очередной раз нарушила обычаи войны, ударив по жилому сектору Донецкой области. Фото: Facebook

По официальной информации согласно оперативной ситуации в Донецкой области, на утро 4 октября, на Волновахском направлении россияне обстреляли из Ураганов и артиллерии Великоновоселковскую общину: в Шахтерском повреждено 11 домов, в Ясной Поляне линии электропередач. Про повреждения сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

Россия в очередной раз нарушила обычаи войны, ударив по жилому сектору Донецкой области. Фото: Facebook

На Донецком направлении три человека ранены в Вишневом Селидовской общине, повреждены складские помещения и частные автомобили. Кураховское общество пять раз попало под обстрелы: повреждено пять домов в Берестках и один в Остром; без разрушений - в Константинопольском, Ганивке и Веселом Гае.

Россия в очередной раз нарушила обычаи войны, ударив по жилому сектору Донецкой области. Фото: Facebook

На Горловском направлении россияне сбросили управляемую авиабомбу на Ильиновскую общину - ранены три человека, повреждены шесть многоэтажек, частный дом, магазин и хозяйственное здание.

Россия в очередной раз нарушила обычаи войны, ударив по жилому сектору Донецкой области. Фото: Facebook

На Лисичанском направлении в Северске поврежден дом, в Лиманской общине зафиксировано 26 обстрелов — без жертв. Всего за сутки россияне ранили семь жителей Донбасса.