Росіяни знову обстріляли житлові будинки на Донеччині

Росія вкотре порушила звичаї війни, вдаривши по житловому сектору Донецької області. Фото: Facebook

За офіційною інформацією згідно з оперативною ситуацією в Донецькій області, на ранок 4 жовтня, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли з Ураганів та артилерії Великоновосілківську громаду: у Шахтарському пошкоджено 11 будинків, у Ясній Поляні лінії електропередач. Про пошкодження повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

Росія вкотре порушила звичаї війни, вдаривши по житловому сектору Донецької області. Фото: Facebook

На Донецькому напрямку троє людей поранено у Вишневому Селидівської громади, пошкоджено складські приміщення та приватні автомобілі. Курахівська громада п'ять разів потрапила під обстріл: пошкоджено п'ять будинків у Берестках та один в Гострому; без руйнувань - у Константинопільському, Ганівці та Веселому Гаю.

Росія вкотре порушила звичаї війни, вдаривши по житловому сектору Донецької області. Фото: Facebook

На Горлівському напрямку росіяни скинули керовану авіабомбу на Іллінівську громаду - поранено троє людей, пошкоджено шість багатоповерхівок, приватний будинок, магазин та господарську будівлю.

Росія вкотре порушила звичаї війни, вдаривши по житловому сектору Донецької області. Фото: Facebook

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок, у Лиманській громаді зафіксовано 26 обстрілів – без жертв. Усього за добу росіяни поранили сімох жителів Донбасу.