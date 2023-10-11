Без электроснабжения в Донецкой области остаются 124 населенных пункта

За первую неделю октября специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось с разрешения военных выполнить ряд ремонтов сетей.



Со 2 по 8 октября аварийно-ремонтные бригады полностью или частично возобновили электроснабжение в 78 населенных пунктах. 45 701 семья прифронтовой Донетчины снова имеют свет в домах. Об этом сообщила сегодня Донецкая облгосадминистрация.



Энергетики смогли отремонтировать ряд повреждений и восстановить свет для 19,8 тысячи семей в 33 населенных пунктах, обесточенных из-за постоянных обстрелов.



Из-за постоянных повреждений сетей из-за обстрелов без электроснабжения пока остаются 124 населенных пункта, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ.