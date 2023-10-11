Без електропостачання в Донецькій області залишаються 124 населені пункти

За перший тиждень жовтня фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі вдалося з дозволу військових виконати низку ремонтів мереж.



З 2 по 8 жовтня аварійно-ремонтні бригади повністю або частково відновили електропостачання у 78 населених пунктах. 45701 сім'я прифронтової Донеччини знову мають світло в будинках. Про це сьогодні повідомила Донецька облдержадміністрація.



Енергетики змогли відремонтувати низку пошкоджень та відновити світло для 19,8 тисяч сімей у 33 населених пунктах, знеструмлених через постійні обстріли.



Через постійні пошкодження мереж через обстріл без електропостачання поки що залишаються 124 населені пункти, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт.