Війська РФ завдають масованих авіаударів по Авдіївці: є загиблий, поранені, під завалами люди

Російські окупанти сьогодні, 11 жовтня, вкотре обстрілюють Авдіївку Донецької області. Внаслідок атак загинув мешканець, двоє отримали поранення. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.



За його словами, загинув чоловік 1938 року народження, один чоловік 1979 року народження отримав поранення, також поранено жінку приблизно 35 років.



«Під завалами після авіаракетного удару, швидше за все, знаходяться ще дві людини — чоловік і жінка похилого віку», — додав він.



Барабаш розповів, що 11 жовтня вранці окупанти вдарили по місту, є попадання по багатоповерхових будинках, на відкриту місцевість, а також на територію Авдіївського коксохімічного заводу.



Він уточнив, що окупанти обстрілюють стару частину міста.



Нагадаємо, раніше Барабаш розповів, що внаслідок атаки на Авдіївку 10 жовтня загиблих не було.