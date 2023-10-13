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Войска РФ не прекращают атаковать Авдеевку: в Сети обнародовали видео ночного обстрела города

13 октября 2023, 10:19

Войска РФ не прекращают атаковать Авдеевку: в Сети обнародовали видео ночного обстрела города

Российские оккупанты уже четвертый день ведут наступательные действия в районе Авдеевки в Донецкой области, бои не утихают. В сети появились кадры ночного обстрела города. Об этом сообщил Владислав Назаров.

«Авдеевка сегодня ночью», — сделал он подпись к видео в Telegram.

Напомним, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что захватчики не прекращают штурм Авдеевки, они «бьют из всего, что у них есть». Также атакуют тыловые населенные пункты, в частности, обстреляли села Очеретинской громады.

«По Авдеевке — ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. Десятки за ночь по самому городу. По позициям не считали, очень много. Штурмы не прекращаются, лезут как тараканы. Шли колоннами, очень много техники, личного состава, подвозят «свежак». Очень напряженно. Наши ВСУ стоят на своих позициях, уверен, что выдержат», — рассказал представитель администрации, отметив, что «наши ВСУ — титаны».

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