Війська РФ не припиняють атакувати Авдіївку: у Мережі оприлюднили відео нічного обстрілу міста

Російські окупанти вже четвертий день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки на Донеччині, бої не вщухають. У мережі з'явилися кадри нічного обстрілу міста. Про це повідомив Владислав Назаров.



«Авдіївка сьогодні вночі», — зробив він підпис до відео в Telegram.



Нагадаємо, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що загарбники не припиняють штурм Авдіївки, вони «б'ють із усього, що мають». Також атакують тилові населені пункти, зокрема обстріляли села Очеретинської громади.



«Щодо Авдіївки — ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. Десятки за ніч у самому місті. За позиціями не рахували, дуже багато. Штурми не припиняються, лізуть як таргани. Ішли колонами, дуже багато техніки, особового складу, підвозять «свіжак». Дуже напружено. Наші ЗСУ стоять на своїх позиціях, впевнений, що витримають», — розповів представник адміністрації, зазначивши, що «наші ЗСУ — титани».