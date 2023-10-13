Удар по Покровску: Одна из ракет прилетела в управление соцзащиты

Последствия удара по УТСЗН в Покровске. Фото: Новости Донбасса

В Покровске одна из двух ракет сегодня утром попала в местное Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Здесь были ранены 8 сотрудниц и двое посетителей, отмечает прокуратура Донецкой области. Пострадавшим с контузиями, переломами и осколочными ранениями оказана медицинская помощь.

У Покровську одна із двох ракет РФ сьогодні вранці влучила в місцеве Управління праці та соціального захисту населення, де на той момент були робітники та відвідувачі — 10 пораненихhttps://t.co/rLD8dsXwOH pic.twitter.com/vSqewoXxJF — Новини Донбасу (@novostidnua) October 13, 2023

На другой локации в результате ракетного удара погиб мужчина, еще трое получили ранения.

Удар по Покровску был нанесен сегодня, 13 октября, примерно в 8:30. Повреждены два административных здания. На данный момент известно об одном погибшем и 13 раненых.



Разбор завалов и спасательная операция еще продолжается.



По предварительным данным полиции, войска РФ атаковали Покровск двумя ракетами комплекса «Искандер-М».