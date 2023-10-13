Удар по Покровську: Одна з ракет прилетіла в управління соцзахисту

Наслідки удару по УТСЗН у Покровську. Фото: Новини Донбасу

У Покровську одна із двох ракет сьогодні вранці влучила в місцеве Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН). Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».



Тут було поранено 8 співробітниць та двох відвідувачів, зазначає прокуратура Донецької області. Потерпілим з контузіями, переломами та осколковими пораненнями надано медичну допомогу.

У Покровську одна із двох ракет РФ сьогодні вранці влучила в місцеве Управління праці та соціального захисту населення, де на той момент були робітники та відвідувачі — 10 пораненихhttps://t.co/rLD8dsXwOH pic.twitter.com/vSqewoXxJF — Новини Донбасу (@novostidnua) October 13, 2023

На іншій локації внаслідок ракетного удару загинув чоловік, ще троє отримали поранення.

Удару по Покровську було завдано сьогодні, 13 жовтня, приблизно о 8:30. Пошкоджено дві адміністративні будівлі. На даний момент відомо про одного загиблого та 13 поранених.



Розбір завалів та рятувальна операція ще триває.



За попередніми даними поліції, війська РФ атакували Покровськ двома ракетами комплексу "Іскандер-М".