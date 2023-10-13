На захоплених територіях окупанти погрожують забрати дітей у батьків — ЦНС

На окупованих територіях так звана влада погрожуює позбавити батьківських прав тих українців, діти яких не мають громадянства РФ. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



Зазначається, що у разі небажання батьків йти на такий крок, дані про них передадуть окупаційним «органам опіки».



«Батькам дітей, змушеним ходити до ворожих шкіл, дали «час на роздуми» до кінця жовтня. Або дитина стає громадянином Росії, або дані про неї потраплять до окупаційних «органів опіки», — йдеться у повідомленні.



У Центрі додають, що після цього дитину, відповідно, можуть забрати у батьків і віддати до притулку, а потім у прийомну сім'ю.



Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому колаборант та засновник батальйону «Схід» Олександр Ходаковський займається депортацією українських дітей.