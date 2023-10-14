Окупанти мобілізують вчителів на захоплених територіях — ЦНС

Росіяни роздають повістки працівникам шкіл, які знаходять на окупованих територіях України та підпорядковуються окупаційним адміністраціям.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними центру, про такі випадки відомо на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Так, в одній із захоплених шкіл повістки іншим вчителям роздала особисто «директор», яку поставили окупанти.

«Центр Національного Опору закликає українців, які мешкають на СОТ, будь-якими методами ухилятися від служби в російських окупаційних військах. Ми також попереджаємо, що кожен колабораціоніст, кожен окупант, відповідальний за примусову мобілізацію українців, відповідатиме за свої вчинки. Рух Опору знищив уже багато зрадників. Ніхто не уникне покарання», — зазначили у ЦНС.

На початку осені у Генштабі ЗСУ повідомляли, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч солдатів. Вона також може торкнутися Чечні та тимчасово окупованих територій України.