Війська РФ обстріляла Костянтинівку з РСЗВ: є руйнування

Окупанти обстріляли Костянтинівку. Фото: Telegram-канал Типова Костянтинівка

Російські окупанти вчора ввечері, 16 жовтня, вдарили по Костянтинівці. Внаслідок атаки є значні руйнування. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«З 19:07 по 19:41 окупанти обстріляли Костянтинівку з РСЗВ «Град» (БМ-21) осколково-фугасними снарядами», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 житлових будинків, фасад котельні, газопровід.

У відомстві додали, що поранених та загиблих на місці не виявлено.



Нагадаємо, що 1 жовтня російська армія обстріляла Костянтинівку.