В Авдіївці окупанти вдарили по храму: деталі

Окупанти обстріляли церкву в Авдіївці. Фото: «Авдіївка перекличка» / Telegram

Російські окупанти розбомбили Свято-Миколаївський храм УПЦ МП в Авдіївці Донецької області. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Авдіївка перекличка».



«Приліт» стався 14 жовтня під час служби. На цей момент була служба, проте ніхто з присутніх не постраждав. Сам храм зазнав значних руйнувань.



Зазначимо, що церква знаходилася поряд із залізничним вокзалом у старій частині міста. Вона була побудована наприкінці XIX століття і спочатку в її приміщенні також була школа.



Нагадаємо, Покровський кафедральний собор Української православної церкви (Московського патріархату) у Запоріжжі отримав пошкодження внаслідок обстрілу російськими військами у ніч проти середи.