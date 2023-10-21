Під обстріл на Донеччині потрапили приватні будинки та нежитлові будівлі

Результат обстрілу росіянами Донбасу. Фото: Ігор Мороз

Згідно з офіційною інформацією, в Донецькій області станом на ранок 21 жовтня під обстріл російських окупантів потрапили житлові будинки, школа та нежитлові приміщення. Про це написав у себе у Facebook виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



На Волноваському напрямку росіяни били по Вугледару з артилерії, мінометів, Градів та дронами-камікадзе – ніхто не постраждав. На Донецькому напрямку напередодні противник завдав ракетного удару по Новомихайлівці Мар'їнської громади, обстріляв Очеретине.



На ранок по Авдіївці завдали масованого артобстрілу, поранивши одну людину. На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено будинок та господарську споруду.

Результат обстрілу росіянами Донбасу. Фото: Ігор Мороз

У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, три приватні будинки та дві нежитлові будівлі. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка та Міньківка.

Результат обстрілу росіянами Донбасу. Фото: Ігор Мороз

Серед ночі росіяни також ударили ракетами по Костянтинівці – пошкодили школу та їдальню. На Лисичанському напрямку під обстрілами дві вулиці у Сіверську та дві вулиці у Серебрянці. Також зафіксовано шість обстрілів Лиманської громади.



Нагадаємо, вночі армія РФ обстріляла селище Молодіжне Херсонської міської територіальної громади, зруйнувавши місцеву школу.