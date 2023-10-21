Ракета влучила в термінал «Нової пошти» на Харківщині: є загиблі та поранені

Російська ракета влучила в термінал «Нової пошти» в Харківській області, є загиблі, ще 13 людей поранено. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Оновлено (23:45). Внаслідок удару по терміналу «Нової пошти» 6 людей загинули, 14 людей госпіталізували з пораненнями. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



Серед постраждалих є люди у тяжкому стані.



Зеленський закликав «збільшувати тиск на державу-терориста».



«Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне», — наголосив він.