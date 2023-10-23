Этой ночью россияне 19 раз обстреляли территорию Украины: под удар попали 8 населённых пунктов

Этой ночью, 23 октября 2023 года, оккупанты подвергли обстрелу четыре украинские области, используя авиацию, артиллерию и БПЛА, сообщили в МВС Украины.



В Донецкой области, около 22:00, российские военные атаковали объект инфраструктуры. В течение нескольких часов подразделения ГСЧС ликвидировали возникший пожар.



На юге Украины в Херсонской области ночью российские военные атаковали Бериславский и Херсонский районы. По селам Тягинка, Приднепровское и Микильское было выпущено 14 авиабомб. В результате атаки россиян один человек получил ранения. Также под обстрел попала деревня Кизомис.



На севере в Сумская области: ночью оккупанты совершили минометные обстрелы населенных пунктов Зноб-Новгородское и Старая Гута в Шосткинском районе. Поврежден частный дом. Жертв и пострадавших нет.



В Одесской области оккупационные войска атаковали регион с помощью БПЛА, но благодаря силам противовоздушной обороны беспилотник был сбит. Однако обломками повреждено складское помещение, которое не функционировало.



Ранее ночью украинская система ПВО уничтожила 14 БПЛА и управляемую ракету Х-59.