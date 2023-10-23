Цієї ночі росіяни 19 разів обстріляли територію України: під удар потрапили 8 населених пунктів

Цієї ночі, 23 жовтня 2023 року, окупанти обстріляли чотири українські області, використовуючи авіацію, артилерію та БПЛА, повідомили в МВС України.



На Донеччині, близько 22:00, російські військові атакували об'єкт інфраструктури. Протягом кількох годин підрозділи ДСНС ліквідували пожежу.



На півдні України в Херсонській області вночі російські військові атакували Бериславський та Херсонський райони. По селах Тягинка, Придніпровське та Микильське було випущено 14 авіабомб. В результаті атаки росіян одна людина отримала поранення. Також під обстріл потрапило село Кізомис.



На півночі в Сумській області: вночі окупанти здійснили мінометні обстріли населених пунктів Зноб-Новгородське та Стара Гута у Шосткінському районі. Пошкоджено приватний будинок. Жертв та постраждалих немає.



На Одещині окупаційні війська атакували регіон за допомогою БПЛА, але завдяки силам протиповітряної оборони безпілотник був збитий. Однак уламками пошкоджено складське приміщення, яке не функціонувало.



Раніше вночі українська система ППО знищила 14 БПЛА та керовану ракету Х-59.