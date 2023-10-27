Латвія передасть конфісковані у росіян машини Україні

Латвія передаватиме конфісковані машини з російськими номерами Україні, випливає із правок до закону «Про дорожній рух», прийнятих у першому читанні. Про це повідомила пресслужба латвійського Сейму у четвер, 26 жовтня.



Правки передбачають конфіскацію транспортних засобів, зареєстрованих у Росії, якщо вони не зареєстровані у Латвії у встановлений законом строк.



Законопроєкт передбачає, що транспортний засіб необхідно буде поставити на облік або вивезти з території Латвії протягом трьох місяців з дня набрання чинності законом.



Якщо після цього терміну буде виявлено, що російський автомобіль, незареєстрований у Латвії, використовувався у дорожньому русі, його заарештують і конфіскують.



Конфісковану техніку планують передати Україні, стверджують автори законопроєкту. Планується, що законопроєкт набуде чинності 15 листопада цього року.



Нагадаємо, що у зв'язку з рекомендаціями Європейської комісії щодо заборони на в'їзд до ЄС автомобілів, зареєстрованих у Росії, з 17 вересня 2023 року Польща заборонила проїзд авто із російською реєстрацією.



Раніше, 13 вересня, на заборону проїзду у своїх країнах для росіян пішли Естонія, Литва та Латвія. Пізніше 15 вересня до них приєдналася Фінляндія.



Потім влада Болгарії також приєдналася до заборони ЄС і закрила в'їзд для російських автомобілів, про що заявив голова болгарської прикордонної поліції Антон Златанов.





