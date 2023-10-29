Вблизи Авдеевки украинские пограничники ликвидировали Су-25

Вблизи Авдеевки Донецкой области расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) пограничного подразделения поразил боевой самолет оккупантов. Отмечается, что речь идет о Су-25. Об этом передает РБК-Украина.



«Сегодня расчет ПЗРК пограничного подразделения сбил вражеский боевой самолет, предварительно штурмовик СУ-25. Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель», — рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.



По его словам, самолет после поражения задымился, начал терять высоту и исчез за горизонтом.



Напомним, украинские военные Сил специальных операций (ССО) за прошедшую неделю потери россиян составили около 40 единиц вооружения и военной техники. Также уничтожены 165 оккупантов.