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Поблизу Авдіївки українські прикордонники ліквідували Су-25

29 жовтня 2023, 15:36

Поблизу Авдіївки українські прикордонники ліквідували Су-25

Поблизу Авдіївки на Донеччині розрахунки переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) прикордонного підрозділу вразив бойовий літак окупантів. Наголошується, що йдеться про Су-25. Про це повідомляє РБК-Україна.

«Сьогодні розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив ворожий бойовий літак, попередньо штурмовик Су-25. Зенітна ракета, випущена прикордонниками із переносного комплексу, вразила повітряну мету», — розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, літак після поразки задимився, почав втрачати висоту та зник за обрієм.

Нагадаємо, українські військові Сил спеціальних операцій (ССО) за минулий тиждень втрати росіян становили близько 40 одиниць озброєння та військової техніки. Також знищено 165 окупантів.

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