Окупанти вранці вдарили по Нікополю: загинула людина, є травмовані, пошкоджено будинки та приватне підприємство

Російська армія обстріляла Нікополь Дніпропетровської області сьогодні, 1 листопада. Загинула одна жінка, ще відомо про шістьох постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак



«Вранці ворог ударив по Нікополю. Направив на місто дрон-камікадзе», — написав він.



За його інформацією, внаслідок атаки загинула 59-річна жінка. Шестеро людей постраждали. Це жінки 26, 46 52 та 62 років. А ще — 73-річний та 59-річний чоловіки.



Крім того, пошкоджено приватне підприємство, аптеку, два магазини, а ще — п'ятиповерхівку.



Нагадаємо, окупаційні війська РФ 27 жовтня вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є травмовані.