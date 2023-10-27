Россияне обстреляли из артиллерии Никополь: пострадал ребенок и пожилая женщины, повреждены частные дома

Оккупанты атаковали Никополь. Фото: Сергей Лысак

Оккупационные войска РФ сегодня, 27 октября, ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате атаки есть травмированные. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Пострадал ребенок. Мальчику всего 5 лет. А еще — 58-летняя женщина. Они в больнице в состоянии средней тяжести», — написал он.





Также, по словам Лысака, повреждены 10 частных домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена. Еще 13 - разбиты. Также побиты 20 солнечных панелей и авто.





Кроме того, повреждены линии электропередач.



Напомним, российска армия 23 октбря атаковала два района Днепропетровской области, есть разрушения.