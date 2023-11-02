Восстановить пенсию, находясь в оккупации: юристы рассказали о преградах и возможностях

Правозащитники организации «ДонбассSOS» рассказали о порядке выплаты и возобновления пенсии в случае прекращения, если пенсионер находится на временно оккупированных территориях. Однако данный порядок касается территорий, которые оказались под оккупацией после 24 февраля прошлого года.



В случае получения пенсии на карту существенных изменений для пенсионеров, которые остались в оккупации, не произошло. Ведь средства продолжали зачисляться, главное их снимать или переводить на другой счет.



А «Укрпочта» потеряла техническую возможность доставлять пенсии на оккупированные территории.



Поэтому пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях после начала полномасштабного вторжения РФ, были открыты (без их ведома) счета в Ощадбанке, на которые продолжала начисляться пенсия.



Чтобы иметь возможность получить эти средства, пенсионеру нужно обратиться в банк и заключить договор банковского счета. Или если пенсионер желает получить средства на другой счет, открытый в другом банке, он должен обратиться в орган Пенсионного фонда (с оккупированной территории это возможно сделать только электронным путем, например, через электронный портал Пенсионного фонда Украины) и подать письменное обращение с указанием реквизитов другого счета.

Правозащитники отмечают, что пенсионеры, которые остались в оккупации и не имели (и не имеют) возможности выехать из-за сложной ситуации с безопасностью, отсутствия пунктов пропуска и т.д., не знали об открытых счетах по инициативе Пенсионного фонда и не обращались в банк за заключением договора.



Поэтому, на основании норм Постановления Кабмина №162, если пенсионер не обратился в течение шести месяцев в Пенсионный фонд или банк, зачисленные на счета средства были возвращены Пенсионному фонду Украины.



Большинство территорий оккупированы гораздо больше времени, чем 6 месяцев.



Поэтому к правозащитникам и юристам поступают многочисленные обращения от пенсионеров, находящихся на оккупированных территориях, и которым было прекращено начисление пенсионных выплат в 2022 году.



Чтобы восстановить выплаты, пенсионерам нужно обратиться с заявлением в орган Пенсионного фонда.



Его можно отправить в электронном виде через электронный портал Пенсионного фонда Украины. К заявлению необходимо предоставить реквизиты банковского счета (не номер карты) для зачисления выплат.



Если у пенсионера есть возможность авторизоваться на портале ПФУ с использованием «Дія.Підпис», то не нужно дополнительно проходить видеоидентификацию.



Если же авторизация происходит другим способом, дополнительно к поданному заявлению пенсионер должен пройти процедуру установления личности в режиме видеоконференцсвязи.



Порядок и условия установления личности пенсионера путем видеоконференцсвязи органами Пенсионного фонда Украины на данный момент еще не приняты.



Таким образом, на практике, если у пенсионера отсутствует «Дія.Підпис», возобновить выплаты, находясь в оккупации, невозможно. Только выезжать с оккупированной территории и обращаться лично в органы Пенсионного фонда.