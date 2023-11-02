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Відновити пенсію, перебуваючи в окупації: юристи розповіли про перепони та можливості

02 листопада 2023, 19:19

Відновити пенсію, перебуваючи в окупації: юристи розповіли про перепони та можливості

Правозахисники організації «ДонбасSOS» розповіли про порядок виплати та поновлення пенсії у разі припинення, якщо пенсіонер перебуває на тимчасово окупованих територіях. Проте цей порядок стосується територій, що опинилися під окупацією після 24 лютого минулого року.

У разі отримання пенсії на карту суттєвих змін для пенсіонерів, які залишились в окупації, не сталося. Адже кошти продовжували зараховуватись, головне їх знімати чи переводити на інший рахунок.

А Укрпошта втратила технічну можливість доставляти пенсії на окуповані території.

Тому пенсіонерам, які залишилися на окупованих територіях після початку повномасштабного вторгнення РФ, були відкриті (без їхнього відома) рахунки в Ощадбанку, на які продовжувала нараховуватись пенсія.

Щоб мати змогу отримати ці кошти, пенсіонеру потрібно звернутися до банку та укласти договір банківського рахунку. Або якщо пенсіонер бажає отримати кошти на інший рахунок, відкритий в іншому банку, він повинен звернутися до органу Пенсійного фонду (з окупованої території це можливо зробити лише електронним шляхом, наприклад, через електронний портал Пенсійного фонду України) та подати письмове звернення із зазначенням реквізитів іншого рахунки.

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Правозахисники зазначають, що пенсіонери, які залишилися в окупації та не мали (і не мають) можливості виїхати через складну ситуацію з безпекою, відсутність пунктів пропуску тощо, не знали про відкриті рахунки з ініціативи Пенсійного фонду та не зверталися до банка за укладанням договору.

Тому, на підставі норм Постанови Кабміну №162, якщо пенсіонер не звернувся протягом шести місяців до Пенсійного фонду чи банку, зараховані на рахунки кошти повернули Пенсійному фонду України.

Більшість територій окуповано набагато більше часу, ніж 6 місяців.

Тому до правозахисників та юристів надходять численні звернення від пенсіонерів, які перебувають на окупованих територіях і яким було припинено нарахування пенсійних виплат у 2022 році.

Щоб відновити виплати, пенсіонерам потрібно звернутись із заявою до органу Пенсійного фонду.

Його можна надіслати в електронному вигляді через електронний портал Пенсійного фонду України. До заяви необхідно надати реквізити банківського рахунку (не номер картки) для зарахування виплат.

Якщо пенсіонер має можливість авторизуватися на порталі ПФУ з використанням «Дія.Підпис», то не потрібно додатково проходити відеоідентифікацію.

Якщо ж авторизація відбувається в інший спосіб, додатково до поданої заяви пенсіонер має пройти процедуру встановлення особи у режимі відеоконференцзв'язку.

Порядок та умови встановлення особи пенсіонера шляхом відеоконференцзв'язку органами Пенсійного фонду України на цей час ще не прийняті.

Таким чином, на практиці, якщо у пенсіонера немає «Дія.Підпис», відновити виплати, перебуваючи в окупації, неможливо. Тільки виїжджати з окупованої території та звертатися особисто до органів Пенсійного фонду.

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