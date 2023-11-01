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В Украине — новые правила оформления выплат для переселенцев

01 ноября 2023, 18:40

В Украине — новые правила оформления выплат для переселенцев

Новые правила оформления выплат внутренне перемещенным лицам вступили в силу с 1 ноября. Об этом сообщает министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Изменения коснулись внутренних переселенцев, которые впервые обращаются за назначением такой помощи от государства. В частности, для оформления выплат ВПЛ с сегодняшнего дня должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности.

Речь, в частности, идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Отмечается, что соответствующее пособие назначается на каждого члена семьи, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о ВПЛ.

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Ранее министерство социальной политики Украины после проверки внутренне перемещенных лиц прекратило выплаты более 140 тысячам человек, которые не отвечали критериям. Это уменьшило расходы государственного бюджета на 400 миллионов гривен в месяц.

 

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