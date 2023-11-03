Сили оборони вночі знищили 24 «шахеди» та ракету Х-59

У ніч проти 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками «Shahed-136/131» з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ-РФ. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонської області.



«Шахеди» запускалися хвилями й прямували різними напрямами малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.



Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 24 ударні БПЛА «Shahed-136/131» та одну керовану авіаційну ракету.



Нагадаємо, в ніч проти 3 листопада Росія вдарила по Харкову десятьма дронами типу Shahed.