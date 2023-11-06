Войска РФ обстреляли Лиман, Торецк и Торское: глава ОВА показал последствия атак

Оккупанты обстреливали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

В течение 5 ноября российские оккупанты в очередной раз обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Исполняющий обязанности глава Донецкой ОВА Игорь Мороз сообщил, что россияне атаковали села и поселки Марьинской, Очеретинской и Часовоярской громады, а также Лиман, Торское и Торецк.



«На Донецком направлении проходили артиллерийские и минометные обстрелы Новомихайловки, Константиновки и Антоновки Марьинской громады, а также окрестностей Очеретинской громады», — написал он.





По его информации, на Горловском направлении 1 человек ранен в Торецке — повреждены 3 дома и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 1 частный дом.





Кроме того, на Лисичанском направлении обстреляны Лиман, Торское, Заречное и Лозовое.



Напомним, за прошедшие сутки, 5 ноября, россияне ранили одного жителя Донбасса в Торецке.