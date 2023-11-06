Війська РФ обстріляли Лиман, Торецьк та Торське: глава ОВА показав наслідки атак

Окупанти обстрілювали Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Протягом 5 листопада російські окупанти вкотре обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Виконуючий обов'язки голова Донецької ОВ Ігор Мороз повідомив, що росіяни атакували села та селища Мар'їнської, Очеретинської та Часовоярської громади, а також Лиман, Торське і Торецьк.



«На Донецькому напрямку відбувалися артилерійські та мінометні обстріли Новомихайлівки, Костянтинівки та Антонівки Мар'їнської громади, а також околиць Очеретинської громади», — написав він.





За його інформацією, на Горлівському напрямку 1 особа поранена в Торецьку — пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок.





Крім того, на Лисичанському напрямку обстріляно Лиман, Торське, Зарічне та Лозове.



Нагадаємо, минулої доби, 5 листопада, росіяни поранили одного жителя Донбасу в Торецьку.