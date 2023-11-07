Працює на російську пропаганду. Студентку з окупованого Маріуполя судитимуть за колабораціонізм

Судитиме студентку, яка в Маріуполі знімає сюжети для проросійського телеканалу. Фото: прокуратура

Студентку, яка мешкає у тимчасово окупованому Маріуполі, інкримінують колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Дівчина працює журналісткою, де розповсюджує проросійську пропаганду. Про це повідомляє прокуратура Донецької області.



«У лютому 2023 року студентка 1-го курсу Маріупольського державного університету вирішила будувати кар'єру журналіста за стандартами російських медіа, які розповсюджують фейкові новини на тимчасово окупованій Донеччині. Попри вже розпочате навчання за програмою «Середня освіта. Українська мова та література» на факультеті філології та масових комунікацій, дівчина зробила вибір на користь мови держави-агресора», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що обвинувачена як кореспондента передачі «Теми дня» інформує глядачів про нібито налагодження «мирного життя» в окупованому місті. У своїх ефірах юна «журналістка» розповідає про прискорення процедури отримання громадянами російських паспортів та відзначає вдалу співпрацю з установами та громадськими організаціями Росії, які допомагають місцевим «управлінцям».



Обвинувачена перебуває у розшуку. Максимально їй загрожує 12 років позбавлення волі обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.



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