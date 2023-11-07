Треть населенных пунктов Донетчины пока остается без тепла

В Донецкой области тепло пришло еще не во все дома. Фото: Донецкая ОВА

В Донецкой области из 289 котельных запущено 187 – это 64,7 процентов. Полностью включено отопление в одиннадцати громадах: Великоновоселковской, Андреевской, Дружковской, Ильиновской, Святогорской, Славянской, Черкасской, Кураховской, Гродовской, Очеретинской и Шаховской. Об этом на брифинге сообщила директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой областной военной администрации Лариса Гусева.

По ее словам, на сегодняшний день полностью отсутствует отопление в Краматорске, Александровской, Новодонецкой, Белозерской, Добропольской, Криворожской и Селидовской громадах.

Остаются еще населенные пункты, где отопительный сезон начался, но продолжается запуск котельных. Это происходит в следующих громадах: Константиновской, Николаевской, Мирноградской, Новогродовской, Покровской и Удачненской.

Подключение происходит также в учреждениях здравоохранения – из 80 учреждений уже подключено 58 (это составляет 72,5%), учебных заведениях – из 122 отопление появилось в 53 (43,4%), детских дошкольных учреждениях – из 143 подключен 61 объект (42,7%) и жилые дома – из 3922 отопление включено в 2285 (58,3%).

Сообщается, что, согласно действующему законодательству, решение о начале отопительного сезона принимают местные органы исполнительной власти. Эти решения базируются на определенных критериях, один из которых — рекомендуемая среднесуточная температура воздуха в течение трех суток должна быть не выше 8 градусов тепла.

Еще одним важным критерием является обеспечение в помещениях общественных заведений температуры соответственно действующим санитарным нормам – от 18 до 20 градусов, отметили в ОВА.

Работа по запуску отопления в Донецкой области продолжается.

Напомним, запустить отопление в Краматорской громаде планируют на этой неделе.