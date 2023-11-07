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Третина населених пунктів Донеччини поки що залишається без тепла

07 листопада 2023, 17:05

Третина населених пунктів Донеччини поки що залишається без тепла

На Донеччині тепло прийшло ще не в усі будинки. Фото: Донецька ОВА На Донеччині тепло прийшло ще не в усі будинки. Фото: Донецька ОВА

У Донецькій області із 289 котелень запущено 187 – це 64,7 відсотків. Повністю включено опалення в одинадцяти громадах: Великоновосілківській, Андріївській, Дружківській, Іллінівській, Святогірській, Слов'янській, Черкаській, Курахівській, Гродівській, Очеретинській та Шаховській. Про це на брифінгу повідомила директор департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної військової адміністрації Лариса Гусєва.

За її словами, на сьогоднішній день повністю відсутнє опалення у Краматорську, Олександрівській, Новодонецькій, Білозерській, Добропільській, Криворізькій та Селидівській громадах.

Залишаються ще населені пункти, де опалювальний сезон розпочався, але продовжується запуск котелень. Це відбувається в наступних громадах: Костянтинівській, Миколаївській, Мирноградській, Новогродівській, Покровській та Удаченській.

Підключення відбувається також у закладах охорони здоров'я – з 80 установ уже підключено 58 (це становить 72,5%), навчальних закладах – зі 122 опалення з'явилося у 53 (43,4%), дитячих дошкільних закладах – із 143 підключено 61 об'єкт (42, 7%) та житлові будинки – з 3922 опалення включено до 2285 (58,3%).

Повідомляється, що згідно з чинним законодавством рішення про початок опалювального сезону приймають місцеві органи виконавчої влади. Ці рішення базуються на певних умовах, один з яких - рекомендована середньодобова температура повітря протягом трьох діб повинна бути не вище 8 градусів тепла.

Ще одним важливим критерієм є забезпечення у приміщеннях громадських закладів температури відповідно до чинних санітарних норм – від 18 до 20 градусів, зазначили в ОВА.

Робота із запуску опалення у Донецькій області триває.

Нагадаємо, запустити опалення у Краматорській громаді планують цього тижня.

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