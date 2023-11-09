Консулу Украины грозит 9 лет тюрьмы: «помогала» нелегалам попасть в ЕС

Сотрудница дипломатического учреждения помогала нелегально попасть в ЕС. Фото: СБУ

В Киеве служба безопасности разоблачила второго секретаря по консульским и административным вопросам Посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, организовавшей международный «трафик», помогая нелегально попасть в ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Пребывая в должности в дипломатическом учреждении, она за деньги предлагала гражданам из нескольких южноазиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через территорию Украины.

Сотрудница дипломатического учреждения помогала нелегально попасть в ЕС. Фото: СБУ

Для этого чиновница оформляла своим клиентам визы для въезда в наше государство как студентов украинских заведений высшего образования. Стоимость такой «услуги» составляла до 3 тыс. американских долларов с одного нелегала.



К незаконной деятельности фигурантка привлекла двух иностранцев. Они подыскивали клиентов, договаривались с ними об «условиях поездки» и передавали деньги организатору схемы.

Сотрудница дипломатического учреждения помогала нелегально попасть в ЕС. Фото: СБУ

По имеющимся данным, услугами воспользовалось до 900 выходцев из стран террористического риска. Полученные доходы сотрудница консульской службы тратила на приобретение элитной недвижимости в центре Киева и в Одессе.

Сотрудница дипломатического учреждения помогала нелегально попасть в ЕС. Фото: СБУ

Как установило расследование, чиновница приняла Присягу госслужащего еще в 1995 году после окончания института молодежи в Москве. Затем работала в разных госучреждениях и частных компаниях в Украине, а с 2007 года – в органах МИД. Ей грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.