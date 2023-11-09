Консулу України загрожує 9 років ув'язнення: «допомагала» нелегалам потрапити до ЄС

Співробітниця дипломатичної установи допомагала нелегально потрапити до ЄС. Фото: СБУ

У Києві служба безпеки викрила другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в одній із країн Центральної Азії, яка організувала міжнародний трафік, допомагаючи нелегально потрапити до ЄС. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, вона за гроші пропонувала громадянам із кількох південноазіатських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України.

Співробітниця дипломатичної установи допомагала нелегально потрапити до ЄС. Фото: СБУ

Для цього чиновниця оформляла своїм клієнтам візи для в'їзду до нашої держави як студентів українських закладів вищої освіти. Вартість такої послуги становила до 3 тис. американських доларів з одного нелегала.



До незаконної діяльності фігурантка залучила двох іноземців. Вони підшукували клієнтів, домовлялися з ними про «умови поїздки» та передавали гроші організатору схеми.

Співробітниця дипломатичної установи допомагала нелегально потрапити до ЄС. Фото: СБУ

За наявними даними послугами скористалося до 900 вихідців із країн терористичного ризику. Отримані доходи співробітниця консульської служби витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та в Одесі.

Співробітниця дипломатичної установи допомагала нелегально потрапити до ЄС. Фото: СБУ

Як встановило розслідування, чиновниця прийняла Присягу держслужбовця ще 1995 року після закінчення інституту молоді у Москві. Потім працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року – в органах МЗС. Їй загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.