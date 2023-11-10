Андрій Єрмак припустив, що війна може скінчитися раптово

Голові Офісу президента України Андрій Єрмаку важко відповісти на запитання, коли закінчиться війна, але зазначив , що це може статися «раптово».

«Я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна, але вона може закінчитися раптово. І саме для цього все робиться. Багато факторів впливають на це. Але дуже хотілося б, щоб все ж таки це сталося якнайшвидше», — сказав він в інтерв'ю Наталі Мосійчук, опублікованому в п'ятницю на її Youtube-каналі.

«Якщо порівнювати, наприклад, із забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30, вони найважчі. І якщо ти почав бачити себе переможцем, можна все програти», — сказав Єрмак.

За його словами, «зустріч на Мальті показала, що навіть несподівані країни вони дуже вірять у нашу перемогу».

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що перемога у війні з Росією залежить не лише від України, а й від постачання Києву сучасної західної зброї.